В Находке неизвестный мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
В соцсети попало фото, на котором видно, как мужчина при помощи доски спасает собаку, провалившуюся под лед. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, это случилось на набережной ТРК «Сити-Центр». Пользователи соцсетей не поскупились на восторженные эпитеты в адрес спасители, отметив, что приморец сильно рисковал, бросившись на помощь животному, ведь лед там очень тонок.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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