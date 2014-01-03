100 000 квадратных метров жилья и почти тысяча новоселов. Уссурийск вновь вышел в лидеры по количеству введенных в эксплуатацию жилых домов в Приморье. Такие показатели привели к необходимости появления новых школ и спортивных сооружений, строительство которых запланировано уже в следующем году. С какими достижениями второй по численности населения город Приморья вступит в 2017-й?

Новый год в новой квартире. Почти 150 уссурийских семей получили подарок, о котором уже боялись мечтать. Город - лидер по реализации программы переселения из аварийного и ветхого жилья. За три года из бараков в благоустроенную жилплощать переехали почти полтысячи семей, и в следующем в городе собираются полностью завершить реализацию затратной, но такой необходимой программы.

Татьяна Андреева, начальник жилищного отдела администрации Уссурийского городского округа: «Мы переселяем людей из домов, которые изжили себя на 100%. В которых не комфортно, а главное небезопасно жить».

Примечательно, что дома, которые долгие годы портили вид города, сравнивают с землей сразу после переезда жителей. В этом году на карте Уссурийска исчезли 26 бараков.

2016-й вновь испытал Уссурийск мощным тайфуном. Однако большая вода не зашла в город, подтоплений жилых домов удалось избежать и в селах. На водохранилищах округа заранее отремонтировали все шлюзы, укрепили и отсыпали дамбы. Тропические дожди больше не должны стать стихией для жителей округа.

Евгений Корж, глава администрации Уссурийского городского округа: «Мы провели в этом году очень большую работу. Сделали многое для того, чтобы отремонтировать укрепительные сооружения на водных объектах. Однако в следующем году эту работу продолжим. У нас запланирован ремонт еще нескольких дамб».

Уссурийску в уходящем году исполнилось 150. Главным подарком стало появление сквера на улице Стаханова. Места отдыха не открывались в городе более 15 лет. Прогуляться по благоустроенной территории сейчас приезжают десятки жителей.

Галина Ковтун, председатель ТОС: «Это ведь все для наших детей, для наших людей. Главное - беречь всю эту красоту».

Численность населения - 200 000 человек. Этот рубеж в Уссурийске может быть достигнут уже в течение двух ближайших лет. Впрочем, демографического роста пытаются добиться власти всех уровней. Активная застройка микрорайонов и рост рождаемости - заставляют думать на перспективу. Город нуждается в новых школах и детсадах.

Евгений Корж, глава администрации Уссурийского городского округа: «В следующем году мы начнем разработку проекта и реконструкцию спортивных залов сразу в нескольких школах города. Но самое главное - нам предстоит начать стройку с нуля новой школы на 1100 мест в районе Междуречья, также планируем заняться вопросом появления детского сада в микрорайоне «Радужный»».

Ремонт дорог и строительство новой ледовой арены. Этим планам ничто не должно помешать, уверяют власти Уссурийска. Тем более в новом году город примет резидентов свободного порта. А это значит, что в Уссурийске появятся новые рабочие места.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]