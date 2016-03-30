Итоги уходящего года с перспективами на будущее. Депутат Государственный думы Виктория Николаева отправилась в Дальнереченск, где провела личный прием граждан, встречу с депутатами и рассказала о реализации крупных краевых и партийных проектов в Приморье.

График плотный и расписан буквально по минутам. Виктория Николаева начала свою региональную неделю в Дальнереченске с приятной миссии. В канун главного зимнего праздника она вручила путевки в санаторий «Амурский залив» тем дальнереченцам, которые отличились в трудовой деятельности. К слову, благодаря программе «Приморью — достойную жизнь» от фонда ВВН свое здоровье уже поправили более тысячи жителей края.

Татьяна Корниенко, воспитатель детского сада №5 г. Дальнереченск: «Наша работа очень творческая, я сама работаю воспитателем, проработала 27 лет в детском саду. Я очень рада за то, что меня наградили путевкой в санаторий».

Тайфун «Лайонрок» и ликвидация последствий стихии, выборная кампания. 2016 год стал знаковым и богатым на события для жителей всего Приморского края. Итоги уходящего года подводили во дворце культуры Восток. Благодарственные письма от администрации округа, законодательного собрания и государственной думы для многих стали приятным сюрпризом. Здесь же Виктория Николаева вручила тираж поэтического сборника Анатолию Есееву — появление книги местного автора стало возможным благодаря помощи депутата и фонда ВВН.

Анатолий Есеев, житель г. Дальнереченск: «Это моя первая книга, я думаю, что не последняя, потому что я хочу издать сборничек лирики, у меня много накоплено материала».

Законодательные инициативы должны работать на благо простых людей. Главное в депутатской работе по мнению Виктории Николаевой — развитие Приморья сразу по нескольким направлениям, но главный упор сделан на социальную сферу.

Виктория Николаева, депутат Государственной Думы РФ: «Вся программа «Приморью — достойную жизнь» за один только год было охвачено этой программой 400 тысяч человек. Для нас это достаточно большая цифра, мы рады, что столько людей пришли, откликнулись и поучаствовали в наших программах».

Итоговой встречей в рамках визита стал серьезный диалог с депутатами округа и обсуждение плана работы на грядущий 2017 год.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]