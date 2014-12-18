Новый 2017 год наступит на секунду позже

Эксперты Международной службы вращения Земли (IERS) добавят лишнюю секунду к 2016 году. 31 декабря часы замрут на отметке 23:59:59, чтобы через секунду продолжить движение, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Лента.ру".

Вынужденная мера вызвана расхождением солнечного времени с атомным. Чтобы не допускать равновесие, специалисты IERS изредка его корректируют.

Всего с 1972 года служба 26 раз приостанавливала время. Последний раз это произошло 30 июня 2015 года. Причиной подобного расхождения является неравномерное вращение планеты.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]