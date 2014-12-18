Новый 2017 год наступит на секунду позже
Эксперты Международной службы вращения Земли (IERS) добавят лишнюю секунду к 2016 году. 31 декабря часы замрут на отметке 23:59:59, чтобы через секунду продолжить движение, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Лента.ру".
Вынужденная мера вызвана расхождением солнечного времени с атомным. Чтобы не допускать равновесие, специалисты IERS изредка его корректируют.
Всего с 1972 года служба 26 раз приостанавливала время. Последний раз это произошло 30 июня 2015 года. Причиной подобного расхождения является неравномерное вращение планеты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
16.12.2015 Из-за таяния ледников на Земле увеличивается продолжительность суток
-
20.10.2015 Астероид в 30 раз больше Челябинского пролетит близко к Земле 31 октября
-
13.07.2015 Движению по Золотому и Русскому мостам тайфун не помешал
-
29.06.2015 Анонс на 30 июня
-
20.01.2015 Наступивший год будет длиннее на одну секунду
-
18.12.2014 В Находке штормовой ветер привел к локальным авариям в энергоснабжении
Добавить комментарий