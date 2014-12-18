Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:20
  1

Новый 2017 год наступит на секунду позже

Новый 2017 год наступит на секунду позже

Фото: Rublog24

Эксперты Международной службы вращения Земли (IERS) добавят лишнюю секунду к 2016 году. 31 декабря часы замрут на отметке 23:59:59, чтобы через секунду продолжить движение, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Лента.ру".

Вынужденная мера вызвана расхождением солнечного времени с атомным. Чтобы не допускать равновесие, специалисты IERS изредка его корректируют.

Всего с 1972 года служба 26 раз приостанавливала время. Последний раз это произошло 30 июня 2015 года. Причиной подобного расхождения является неравномерное вращение планеты.
 

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря