Новогодний утренник …в музейных залах. Узнать о праздничных традициях приглашает Приморский государственный музей имени Арсеньева. Его сотрудники приготовили огромный выбор программ не только для детей, но и для взрослых.

В музейных залах непривычно шумно. В одном юные гимназисты узнают, что такое китайский театр. В другом постигают пути русских переселенцев: морской, сухопутный. Научные сотрудники осваивают жанр новогоднего утренника.

Маша Пономарева: «Это как экскурсия. Там все рассказывают и было очень интересно».

Катя Тютрина: «Мы тут находили буквы, а потом составляли из них слова. Получилось – «праздник»!»

- Что мы подготовили для встречи гостей? Чем будем радовать?

- Угощение!

По легенде квеста в музее хранится древняя открытка, в которой утеряны некоторые слова. Их ребята и должны найти, выполняя задания в каждом зале. От русских самоваров они спешат к удэгейским идолам и кувшинам чжурчжэней.

Екатерина Семенова, заместитель директора ПГОМ им. Арсеньева: «Мы долго готовились к Новому году, и слоганом этого Нового года выбрали: «С нами теплее». Всем известно, что Новый год – семейный добрый праздник, а музей – это хранитель истории и традиций».

О том, как в семье владивостокских промышленников Шевелевых хранился маскарадный костюм боярыни, переходя от матери к дочери, а затем — внучке, поэтессе Виктории Янковской, – рассказывает новая выставка музея. Под стеклом – новогодние реликвии дореволюционной эпохи, поздравительные открытки 1911-го года. Их адресаты и думать не могли, что через десять лет Рождество и елку запретят.

Лариса Дударовская, сотрудник ПГОМ им. Арсеньева: «Подготовка и украшение елки подводилось под уголовную статью. Но елка вернулась благодаря партийному деятелю Павлу Постышеву, который предложил вернуть детям праздник».

Тем временем дети, разгадав задание музейного квеста, восстанавливают слова таинственной открытки, и живая елка загорается огнями. Хоровод, подарки – все, как когда-то у родителей, которые, в свою очередь, предаются ностальгии, разглядывая старые новогодние плакаты и чудом сохранившиеся елочные игрушки. «С нами теплее», — говорят сотрудники музея и приглашают изучить историю Нового года в самых интересных подробностях.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]