В сети интернет появилось новое видео массового ДТП на проспекте Столетия Владивостока

Вечером 2 января в столице Приморья на проспекте Столетия Владивостоку легковой автомобиль влетел в припаркованные около входа в подземный переход машины, при этом серьезно пострадали несколько случайных прохожих.

Утром 3 января в инстаграмм dpskontrol_125rus опубликовано видео,на котором четко видны все детали этого жесткого ДТП.

Видео опубликовано dpskontrol_125rus (@dpskontrol_125rus) Янв 2 2017 в 5:04 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]