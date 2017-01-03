В сети интернет появилось новое видео массового ДТП на проспекте Столетия Владивостока
Вечером 2 января в столице Приморья на проспекте Столетия Владивостоку легковой автомобиль влетел в припаркованные около входа в подземный переход машины, при этом серьезно пострадали несколько случайных прохожих.
Утром 3 января в инстаграмм dpskontrol_125rus опубликовано видео,на котором четко видны все детали этого жесткого ДТП.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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