Подарить тепло детям смогли все посетители Приморского океанариума. Сувениры и поделки ручной работы пользовались популярностью у покупателей, а все вырученный средства пошли в дом для мам «Ковчег надежды».

Для того чтобы сделать пожертвование, не обязательно воротить миллионами. Совершить доброе дело смогли и случайные посетители Приморского океанариума. Те, кто оказался на благотворительной ярмарке, смогли порадовать себя бижутерией, выпечкой и сувенирами ручной работы, и в то же время подарить добро детям из дома для мам «Ковчег Надежды».

София Молочай, участник ярмарки: «Мы тоже решили пожертвовать деньгами, поэтому приобрели такие баночки».

Анастасия Купина, участник ярмарки: «Я буду смотреть на эту баночку и вспоминать, что сделала доброе дело».

Все эти незатейливые, но очень красивые вещицы — дело рук волонтеров океанариума.

Ксения Богдановская, волонтер ярмарки: «Я пекла кексы и вот такие печеньки, я пекла не в первый раз, но мне было очень приятно печь для такого мероприятия».

Анастасия Ласюк, волонтер ярмарки: «Конкретно для ярмарки, я сделала некоторые кулончики, сережки. Именно морская тематика была посвящена ярмарке».

Все вырученные с ярмарки средства будут направлены на работу проекта профилактики социального сиротства. В дом для мам «Ковчег надежды», где молодые мамочки с их детьми смогут жить в тепле и уюте.

Елена Шиловская, координатор проекта дом для мам «Ковчег надежды»: «Мы предоставляем место жительства и помощь мамам с детками до трех лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Такой проект помогает предотвратить попадание ребенка в детский дом».

Саша — одна из самых молодых мам в «Ковчеге надежды». Проекту она благодарна за многое. Ведь именно он помог девушке сохранить её маленькую, но крепкую семью.

Александра Мухина, участница проекта дом для мам «Ковчег надежды»: «Помог мне остаться с сыном, чтобы его не забрали в детский дом, дом малютки и чтобы нас с ним не разлучили. Дал одежду, питание, крышу над головой, койку, материальную, финансовую помощь. Помог с документами».

Приобретая такое украшение или сладость, для вас это может стать приятной мелочью. Но для молодых мам с их детками из «Ковчега надежды» такое маленькое добро обязательно станет большим вложением в решениях их нелегких проблем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]