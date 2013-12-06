"Остап Бендер" из Петрозоводска напророчил "ослепительные перспективы лыж в Нью-Владивостоке"

На сайте Openski опубликован материал жителя Петрозаводска,который побывал проездом во Владивостоке, и в стиле Остапа Бендера написал о прелестях и перспективах занятий лыжами на замерзшей акватории близ столицы Приморья:

" Наверное, задержка рейса аэрофлотом домой расстроила бы обычного путешественника, но только не лыжника. Утром я заранее узнал о переносе отлета на пять часов и у меня появилась уникальная возможность покататься на лыжах по соленому льду Тихого океана (хотя это, конечно, Амурский залив Японского моря). Думаю, что это самое близкое к экватору место мирового океана, где можно стабильно кататься на лыжах. А зимы в приморье особенные — здесь мало осадков, очень много солнца, ночью холодно, днем тепло.

Местные жители смотрели на меня как на сумасшедшего, но я провел им важные аргументы и они всё поняли!

— Крепкий лед образуется в море в конце января и держится пару месяцев – говорил я им, — Не нужны никакие ретраки, постоянные ветер сдувает выпадающий снег и полирует лед до очень скользкого состояния. Коньком ездить не получится, но нам это и не нужно – даблполинг спасает лыжный гонки, поднимая интерес к ним до новых высот.

— Знаете ли вы, что такое даблполинг? Он двигает вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что классический лыжный марафон по льду Тихого океана при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Владивосток? Марафон точно попадет в серию Ski Classics. Приезд Даля, Элиассена, Йердалена, Норгрен, Рочевой, Устюгова и Вакуева – обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!

— Начать можно со спринта вокруг острова Русский, уже после первых дней тренировок по трассе все прибывшие лыжники поймут, как это здорово – нестись, как под спуск, по ветру вперед и против ветра, как в серьезный подъем, назад. Для тренировок можно установить модные в Европе ветряные электростанции, которые бы останавливали ветер на самых живописных лыжных маршрутах. Вырабатываемая электроэнергия бы с лихвой покрыла потребности Владивостока в электричестве и не пришлось бы жечь ужасный уголь в ТЭЦ.

— Все бы поняли, как выгодно строить лыжные трассы с электространциями. Пароходное сообщение пришло бы в упадок и никакие ледоколы не портили бы нам лед. Как вам маршрут Владивосток-Находка, который станет главным марафоном страны, а позже и мира! Ред Булл уже готово стать спонсором 500-километрового сверхмарафона Владивосток-Саппоро в рамках Чемпионата мира!

— Да! А впоследствии и вселенной. Лыжная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Владивостока полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Хабаровск в Уссурийск. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Владивостоке состоится первый в истории мироздания междупланетный лыжный турнир!

Последние слова местным жителям уже было тяжело расслышать под стук колес аэроэкспресса, который повез г̶р̶о̶с̶с̶м̶е̶й̶с̶т̶е̶р̶а̶ ̶О̶с̶т̶а̶п̶а̶ лыжника Дениса в аэропорт.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]