Санитар "скорой помощи" из Владивостока разместил скандальный пост в соцсетях(опрос)

Санитар машины «скорой помощи» во Владивостоке опубликовал фотографию на своей странице в Instagram из квартиры пациента. На фото видно, что квартира сильно захламлена и в ней большой беспорядок,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на ИА "Народные новости".

В комментарии к фото сотрудник "скорой помощи" уточнил, что на снимке — «не пожар, не последствия обыска, это обычное состояние одной обычной квартиры».

«Это фото просто как ответ на набивший оскомину вопрос: "[Что] так долго? Где вас носит? Чем вы там занимаетесь?" — написал санитар. — Пациентов ищем в их же свинарниках!»

Агентство отмечает, что в комментариях к публикации санитара поддержали его коллеги. Так, например, один из пользователей написал, что в подобных квартирах санитарам «бахилами тычат».

«Конечно наденем, чтобы не перепачкаться в вашей "стерильности"», — сказано в комментарии.

Ваше отношение к посту санитара "скорой помощи": -все написал по делу, "качество" некоторых пациентов "скорой помощи" оставляет желать лучшего -"у себя в глазу бревно не видит, а у другого соринку заметит",это пост показывает культурный уровень нашей сегодняшней медицины -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]