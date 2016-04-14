Санитар "скорой помощи" из Владивостока разместил скандальный пост в соцсетях(опрос)
Санитар машины «скорой помощи» во Владивостоке опубликовал фотографию на своей странице в Instagram из квартиры пациента. На фото видно, что квартира сильно захламлена и в ней большой беспорядок,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на ИА "Народные новости".
В комментарии к фото сотрудник "скорой помощи" уточнил, что на снимке — «не пожар, не последствия обыска, это обычное состояние одной обычной квартиры».
«Это фото просто как ответ на набивший оскомину вопрос: "[Что] так долго? Где вас носит? Чем вы там занимаетесь?" — написал санитар. — Пациентов ищем в их же свинарниках!»
Агентство отмечает, что в комментариях к публикации санитара поддержали его коллеги. Так, например, один из пользователей написал, что в подобных квартирах санитарам «бахилами тычат».
«Конечно наденем, чтобы не перепачкаться в вашей "стерильности"», — сказано в комментарии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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