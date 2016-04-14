Новости Общество Происшествия Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 21:46
2 1

Санитар "скорой помощи" из Владивостока разместил скандальный пост в соцсетях(опрос)

Санитар

Фото: https://nation-news.ru

Санитар машины «скорой помощи» во Владивостоке опубликовал фотографию на своей странице в Instagram из квартиры пациента. На фото видно, что квартира сильно захламлена и в ней большой беспорядок,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на ИА "Народные новости".

В комментарии к фото сотрудник "скорой помощи" уточнил, что на снимке — «не пожар, не последствия обыска, это обычное состояние одной обычной квартиры».

«Это фото просто как ответ на набивший оскомину вопрос: "[Что] так долго? Где вас носит? Чем вы там занимаетесь?" — написал санитар. — Пациентов ищем в их же свинарниках!»

Агентство отмечает, что в комментариях к публикации санитара поддержали его коллеги. Так, например, один из пользователей написал, что в подобных квартирах санитарам «бахилами тычат».

«Конечно наденем, чтобы не перепачкаться в вашей "стерильности"», — сказано в комментарии.

Ваше отношение к посту санитара "скорой помощи":

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 2

  • Дуся / Сегодня, 23:20
    № 2  
     

    Я не медицинский работник и в больницы стараюсь обращаться, как можно реже. К врачам отношусь, честно, не особо. Есть и внимательные, есть и не очень... Но здесь я полностью согласна с автором фотографии. Как вообще можно жить в таком ...?

    [ Цитировать ]

  • Вэл / Сегодня, 22:31
    № 1  
     

    Так санитар или врач? В статье этот человек назван и санитаром и врачом... Если авторы статьи не знают в чем разница: санитар - это человек без медицинского образования, выполняет работу связанную с уходом за больными и их транспортировкой.... А врач - имеет высшее медицинское образования и сертификат специалиста, непосредственно обследует больного и проводит лечение...

    [ Цитировать ]





    • Детские Вести

    Школа телевидения

    Спорт: Приморье

    Владимир Миклушевский. Блиц

    Азия за неделю

    Это выгодно!

    Специальный репортаж

    Отдых у моря