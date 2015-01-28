Владивосток прикроет полк дальних сверхтяжелых перехватчиков
Минобороны России развернет в Приморском крае полк дальних сверхтяжелых и скоростных перехватчиков МиГ-31,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт "Известия". «Тридцать первые», которые за свои внушительные габариты получили прозвище «боевые воздушные корабли», прикроют Приморье, район Хабаровска и Сахалин от авиации, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет противника. По мнению экспертов, МиГ-31 - это сугубо оборонительное оружие, призванное усилить воздушную защиту Дальнего Востока.
Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военном ведомстве и авиастроительной отрасли, решение о формировании полка уже принято. Правда, пока не определен аэродром его базирования. Одно из возможных мест – аэродром Соколовка, расположенный недалеко от села Чугуевка Приморского края. Правда, для перебазированию туда перехватчиков придется провести серьезный ремонт – авиабаза не эксплуатировалась семь лет. А также сформировать наземные подразделения для обслуживания авиатехники.
До 2009 года в Соколовке базировался печально знаменитый 530 ИАП, вооруженный сначала перехватчиками МиГ-25, позже замененными на МиГ-31. Именно пилот этого полка старший лейтенант Виктор Беленко 6 сентября 1976 года угнал в Японию МиГ-25, бывший тогда сверхсекретной машиной.
В Приморье, на аэродроме «Центральная Угловая» во Владивостоке базируется эскадрилья перехватчиков МиГ-31 22-го гвардейского истребительного полка (ИАП). Так как в настоящее время владивостокский полк активно перевооружается на новейшие Су-35С, именно его «тридцать первые» и станут основой нового ИАП.
Перехватчик МиГ-31 с большой дальностью полета – один из самых тяжелых и скоростных в мире самолетов-истребителей. При длине чуть более 22-х метров и весе в 45 тонн (у Су-27 эти показатели составляют 18 метров и 22 тонны), дальность полета перехватчика превышает три тысячи километров, а скорость доходит до трех тысяч км/ч. Машина способна перехватывать цели на высотах от нескольких десятков метров до 30 километров. Благодаря уникальному радару и дальнобойным ракетам, МиГ-31 поражает самолеты противника на расстоянии до 300 километров.
В настоящее время в Воздушно-космических силах России всего два полка сверхтяжелых перехватчиков МиГ-31 (в красноярском Канске и Перми). Еще несколько отдельных эскадрилий входят в состав других ИАП. Одна эскадрилья «тридцать первых», на бортах которых нарисованы касатки, базируется на аэродроме Елизово на Камчатке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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