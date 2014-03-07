Съемочная группа программы «Вести: Приморье» подверглась нападению, по нашему мнению, неадекватного водителя пассажирского автобуса во Владивостоке. Журналист Геннадий Картелев и телеоператор Денис Юнак готовили репортаж об акции по борьбе с курением на остановках общественного транспорта. Когда с вопросами подошли к водителю 40-го маршрута — он курил прямо в салоне, — получили в ответ агрессию.

Час пик. Работаем в центре Владивостока. На Семеновской площади у нас интервью с местным активистом. Глеб Соловей призывает горожан бороться с теми, кто курит прямо в салоне автобуса. Обычно он расклеивает листовки. Но тут замечаем курильщика. Глеб с включенной телефонной камерой идет к водителю, чтобы напомнить о законе.

Адресат торопится выйти из салона. Сигарету, кстати, не выбрасывает.

Пытаемся понять, знает ли этот водитель о законе против курения.

Глеб водительской ярости не удивляется, но мы такой реакции точно не ждали. Это не просто хулиганство — не шины спустить на автобусе… Съемочная аппаратура все-таки дорогая. Начинается потасовка, водитель ретируется в салон. Пытаемся узнать его имя. Но таблички нет, а представляться он не намерен. Просто перекрывает выход и включает двигатель. Телеоператору заявляет:

- Я тебя убью. Сейчас повезу на «Варяг»!

А затем, прямо посреди дороги, бросает руль.

За избиением оператора большинство пассажиров наблюдают равнодушно и даже провожают на выход.

Кто б знал, что тема о вреде курения превратится в криминальную драму с похищением и погоней! Госномер автобуса 40-го маршрута снят на камеру. Надеемся, что руководитель транспортного предприятия этот эксцесс не оставит без внимания. А сама видеозапись станет поводом к серьезной проверке со стороны уже правоохранительных органов. Задуматься должны и пассажиры. Когда на маршруте такой человек, что еще может произойти?

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]