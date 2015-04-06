Работники ОАО Промышленная группа «Новик» более 8 месяцев не получают зарплату. На конец года, по приблизительным оценкам, общая задолженность работодателя составила около 350 млн. рублей. Часть долга принадлежит работникам из Приморья.

Промышленная группа «Новик» специализируется на ремонте и обслуживании военной техники ВМФ. В дальневосточном регионе её филиал занимается ремонтом кораблей Тихоокеанского флота. С мая месяца работники из Приморья не получают зарплату. Долг - более 50 миллионов. И это только в Приморье. Компания имеет базы в Северодвинске, Мурманске, в Санкт-Петербурге, Калининграде и Севастополе. Там тоже есть проблемы с выплатами.

Владимир Черновецкий, главный судостроитель кораблей ДПТБ ОАО ПГ «Новик», (г. Владивосток): «Наш директор сказал в октябре месяце, что я свои деньги получу по суду. В декабре 2016 года я написал заявление на увольнение, потому что заработную плату не платят с мая месяца по декабрь. Расчёт со мной так и не произвели. И не только со мной. Есть люди, которые уволились в июне месяце, но они также заработную плату не получили. А когда они попытались уволиться, руководство компании устроило препоны к их увольнению и обещало, что у них будут неприятности после увольнения из «Новика». Их не будут брать на работу в другие предприятия".

Сергей Федулов, главный судостроитель ДПТБ ОАО ПГ «Новик» (г. Владивосток): «Зарплату мне задолжали. Я отсудил - с мая по сентябрь месяц, вот имею решение суда. И теперь идёт с октября по сегодняшний день у меня задолженность».

Осенью прошлого года во Владивосток приезжали первый заместитель гендиректора ПГ «Новик» Михаил Каргопольцев и финансовый директор Инна Ленинкова, но с людьми встретиться не решились, так как знали будут неудобные вопросы по долгу людям.

Ирина Мельникова, старший бухгалтер ДПТБ ОАО ПГ «Новик» (г. Владивосток): «По состоянию на первое декабря - примерно где-то 50 миллионов. Это с учётом работающих и уволенных.

- Вам, как главному бухгалтеру, что-нибудь досталось?

- Я с мая месяца 2016 года ни копейки не получила.

- Руководство, как главному бухгалтеру, что говорит?

- Руководство обещает, что у нас всё будет хорошо. Когда-то.

- А в каком году?

- Не указывают ни года, ни месяца, ни дня».

Об истинных причинах плачевного финансового состояния центральный офис компании в Москве молчит. Кто сейчас стоит у штурвала холдинга, сами работники не знают. Его бывший директор Алексей Лященко сейчас депутат Госдумы. Учредители и руководство ссылаются на отсутствие денежных средств на счетах общества по причине того, что обществу не оплачиваются работы со стороны заказчиков – предприятий АО «Объединенная судостроительная корпорация» и других заказчиков - предприятий ОПК. Так руководители владивостокского филиала компании «Новик» обвиняют в этом «Амурский судоремонтный завод».

Игорь Ястремский, директор ДПТБ ОАО ПГ «Новик» (г. Владивосток): «Просто отношение руководства данного завода, прекрасно понимая, что за не выплатой этой задолженности стоят люди, они сознательно работы не оплачивали. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить, почему в нашем государстве отдельные руководители категорически не хотят выполнять законы, в данном случае решение суда. А этих денег, если бы они выплатили, хватило бы полностью на погашение задолженности по зарплате перед работниками за все семь месяцев».

Сегодня отчаявшийся коллектив обратился во все возможные инстанции: в администрацию президента, в генпрокуратуру, трудовую инспекцию, Следственный комитет. И всё-таки надеются, что кто-нибудь поможет им защитить их конституционные права.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]