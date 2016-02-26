25 января - День российского студенчества. Традиционно этот праздник широко отмечается среди молодёжи. Но некоторые студенты не покинули в этот день аудитории, напротив работали над своим карьерным ростом. Как преуспеть в профессии медика, спросили у главы региона.

В эти куклы не играют. Их спасают, заботятся и выхаживают. Это манекены-имитаторы. На них студенты медуниверситета шлифуют свои движения. Медицина ошибок не прощает.

Татьяна Янсонс, доцент кафедры факультетской педиатрии ТГМУ: «Сейчас они отрабатывают навык смены белья тяжело больному человеку. Здесь мы отрабатываем не только технику, но и особенности общения с пациентами — это тоже очень важно».

И следят за действиями своих учеников не только педагоги. Удачно ли идёт реанимация — показывает компьютер. На нём — все жизненные показатели виртуального пациента. В соседней аудитории студенты оперируют, применяя последние разработки. Помощник молодёжи — симулятор эндоскопической хирургии. Параллельно ведется так называемый видеопротокол, чтобы затем детально разобрать все возможные ошибки.

Операция на глазах губернатора края — вдвойне ответственна. Вероника Юрченко с главой региона уже знакома, когда-то Владимир Миклушевский лично вручал ей золотую медаль. А сейчас будущий педиатр задаёт губернатору, пожалуй, самые волнующие молодых специалистов вопросы.

Вероника Юрченко, студентка ТГМУ: «Задавала вопрос, будет ли дальше действовать программа «Земский доктор», я из Кавалерово, представляю Кавалеровскую больницу. Будут ли предоставлены и жилищные условия, будет ли мне и миллион, который обещают. Губернатор ответил, что программа будет действовать, что нужно писать заявление уже с работодателем».

Госпрограммы, губернаторская стипендия, стажировка за рубежом, размер заработной платы — более десятка вопросов. Выпускники ждут поддержки края. Но и руководство региона возлагает большие надежды на молодёжь.

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Я очень надеюсь уже на вас, на ваше поколение, вы, окончив вуз, придете и, используя современное оборудование, которым мы сейчас оснащаем наши клиники, это качество медобслуживания у нас будет значительно повышаться. Мы за последние несколько лет сделали значительный прорыв».

Это и средняя зарплата врача - 56 тысяч рублей, успешно работающая программа санавиации, ввод в строй медицинского центра на Русском и краевого перинатального. В планах - строительство нового оснащенного медучреждения в центральной части края. Высококвалифицированным врачам будет где трудиться.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]