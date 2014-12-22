Автомобилисты Приморья готовят письмо губернатору с просьбой решить вопрос с установкой ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные машины

С 1 января любая машина, которая ввозится в Россию, обязана иметь модуль ЭРА-ГЛОНАСС с кнопкой SOS. В связи с этим требованием таможня прекратила выдавать ПТС на подержанные авто. Drom.ru предлагает жителям Приморского края перестать ждать и обратиться за разъяснениями к губернатору.

Теоретически модуль ЭРА-ГЛОНАСС можно установить в частном порядке, но как потом официально поставить на учет автомобиль – не описано никакими законами и регламентами.

С конца декабря пользователи drom.ru ждут разъяснений – от таможни, от Правительства, от Минпромторга, от оператора НИС ГЛОНАСС, но все молчат. Каждый день лишь добавляет слухов о том, что где-то там наверху вопрос обсуждается и в понедельник (среду, пятницу и т.д.) появится решение. Только воз и ныне там. Официальных разъяснений о будущем импорта б/у автомобилей в РФ не было и не предвидится.

Drom.ru предлагает жителям Приморского края – самого автомобильного региона страны – перестать ждать и обратиться за разъяснениями к губернатору через сайт администрации края primorsky.ru.

Инструкция:

1. Зайти на сайт администрации.

2. Заполнить поля «Фамилия», «Имя», «Адрес электронной почты», «Телефон», «Почтовый адрес» (возможно, получите бумажный ответ).

3. Адресат – губернатор Приморского края В.В. Миклушевский.

4. Текст обращения скопировать и вставить.

5. Ввести символы картинки и нажать «Отправить».

Текст письма:

"Уважаемый Владимир Владимирович!

С 1 января 2017 года вступили в действие поправки к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, требующие установки на все вновь выпускаемые в обращение в РФ автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС. Потенциально это приведет к прекращению импорта подержанных автомобилей физическими лицами. В 2017 году ни один такой автомобиль пока не поставлен законно на учет, потому что для подержанных автомобилей процедура не прописана, вопрос находится в правовом вакууме.

Вы руководите уникальным регионом. Большинство автомобилей в Приморском крае импортировано из Японии. Это связано с удаленностью региона от центра и близостью к Японии, а также с высоким качеством и надежностью этих автомобилей.

Потребитель всегда делает наиболее разумный выбор. К сожалению, в 2008 году предыдущие власти Приморья не смогли или не захотели защитить жителей края. Ввозные пошлины на автомобили были повышены, средний возраст автопарка в итоге увеличился, а это прямое свидетельство ухудшения качества жизни приморцев.

Большинство жителей края не может себе позволить ни приобрести новый автомобиль, ни дополнительно заплатить за недешевую доставку подержанного авто с центральной части России. Можно ожидать, что с последними нововведениями старение автопарка только усилится. Это очевидным образом ухудшит безопасность на дорогах, что перевесит все потенциальные преимущества введения ЭРА-ГЛОНАСС.

Поскольку данный вопрос затрагивает интересы многих жителей Приморья, прошу Вас инициировать его обсуждение на разных уровнях и содействовать изменению законодательства таким образом, чтобы либо требование наличия ЭРА-ГЛОНАСС для первичной постановки на учет не распространялось на подержанные автомобили, импортируемые в РФ, либо у покупателей появилась возможность законно устанавливать оборудование ЭРА-ГЛОНАСС на такие автомобили в частном порядке".

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]