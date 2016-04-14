В лесу — без леса. Жители таежного села Тигровой замерзают. Низкие ночные температуры — до -35 — подталкивают их на крайний шаг — перекрыть железную дорогу, чтобы власти обратили внимание. Люди не могут купить дрова — слишком высокие цены. Они думают, что арендаторы лесных угодий вместе с чиновниками попросту пытаются нажиться на проблемах населения. Так ли это?

- Сарай разобрали и отнесли на печку. Потому что у меня маленький ребенок, третий месяц. И топиться нечем.

Разобранный сарай — это уже последние щепки дров. Мать четверых детей Олеся Кулешова пытается согреть их в холодную зиму, как может.

Олеся Кулешова, житель с. Тигровой: «Мы без дров. Это как так можно? Мне что, нужно еще ломать дровянники все или хату вторую ломать?»

Дым из печных труб в Тигровом стал заметно прозрачнее с 2011-го. Именно тогда лес, который окружает село, отдали в аренду частной компании. С той поры селянам не просто запретили собирать валежник, а вообще прикасаться к лесу.

Вот также легко наколоть дров в селе Тигровой теперь может не каждый. Для местных жителей это настоящая роскошь. Казалось бы, живут посреди тайги, но вот такая, самая обычная деревяшка здесь стала по-настоящему драгоценной. За нее люди отдают последние сбережения.

Привезти машину не рубленных дров от арендатора, хозяина местного леса, стоит от 10 тысяч рублей. Причем этого и на ползимы не хватит. Можно запастись сухим топливом в Партизанске или Владивостоке за 15 тысяч минимум. Работы в Тигровом нет, а значит — нет денег на дрова. Вот и объединила проблема все село. Последние новости обсуждают на улице. Очередное обращение к властям обернулось отпиской.

Нина Еренкова, житель с. Тигровой: «Когда начали отдавать в аренду наш лес, нас в курс не поставили. Но взять Анисимовку, нашу соседнюю деревню. Там председатель поставил в курс народ, и он встал «на дыбы», вышел на железку. Там лес не отдали в аренду».

Николай Доленко, житель с. Тигровой: «У нас проблема в том, что нас не хотят слышать наши власти — и Железнодорожного района, и самого Партизанска. По деревне везут лес такой хороший, а мы не можем даже спилить себе сухое дерево, чтобы отапливать. Как нам выживать в такие морозы -35?»

Администрация села разводит руками. Не они отдавали в аренду лес. Говорят, что ведут переговоры с заготовщиками, но обязать их помогать населению не могут.

Валентина Васильева, начальник отдела по делам Железнодорожного района Партизанского ГО: «Проблема остро стоит тогда, когда у населения нет дров. Если у населения нет денег на дрова — это уже другой вопрос. У нас нет ни одного предприятия, которое по фиксированной цене было вынуждено продавать дрова. Люди хотят иметь свою деляну, которую им выделяли до 2011 года».

Деляны, это участки для заготовки дров, людям дают. Но так далеко, что добраться туда практически невозможно. На встречу с населением приезжает человек, представившийся директором компании-арендатора. Он не хочет, чтобы люди сами заготавливали дрова.

Василий Алехин, директор компании-арендатора леса: «На сегодняшний день у нас есть уже пройденные рубками лесозаготовительные участки, но у населения нет возможности прибегнуть к самовывозу этих порубочных остатков. Я не отказываюсь чем-то помочь и помогаю по мере возможности абсолютно всем».

Народ не согласен. Вступает в спор.

- Вы говорите общие слова!

Арендатор: «Никому я ничем не обязан вообще».

Тигровцы в отчаянии. Замерзая, они продолжают писать обращения туда, где их пока не читали. А еще готовятся перекрыть железную дорогу. Может, так на них обратят внимание.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]