Знать историю — модно. Во Всемирной сети все чаще стали появляться группы и сообщества молодежи, неравнодушной к летописи родных краев. Они интересуются и делятся между собой подлинными фактами и посещают знаковые места своих городов. Сегодня курсанты и студенты Владивостока приняли участие в экскурсии по основным культурным точкам краевого центра.

Вместо страниц учебников с сухими фактами, именами и датами — живой и наглядный рассказ. Для курсантов морского колледжа и студентов факультета туризма необычный урок региональной истории проводят опытные экскурсоводы. Маршрут начали с тех самых мест, где зарождалась летопись краевой столицы. По старейшим улицам - Петра Великого и Корабельной набережной - проводят любопытных слушателей.

Елена Ильяшенко, председатель секции экскурсий и краеведения: «Мы не знаем о том, что есть уже огромное количество молодого поколения, которое интересуется историей города и края. Они организуют группы и сообщества в интернет-пространстве, встречаются на площадках, которые их интересуют и настолько удивляют своими краеведческим знаниями... Это очень приятно!»

При этом многие из ребят уже записались на курсы туристической подготовки, чтобы продолжить знакомиться с родным краем и путешествовать по красотам Дальнего Востока уже самостоятельно.

Вячеслав Кубчик, инструктор спортивного туризма: «Сейчас внутренний туризм - очень популярный. Люди поехали в лес, но нет элементарных знаний. Эта школа направлена на то, чтобы люди знали, куда можно поехать, как можно подготовиться к походу.. Ну и один из важнейших моментов, чтобы природа потом осталась на месте».

Путь к подробному изучению и освоению Приморья начался в далеком 1884 году. Когда военный губернатор Владивостока Фельдгаузен утвердил устав Общества изучения Амурского края. С тех пор и по сей день эта организация проводит масштабную просветительскую работу в пределах всего Дальневосточного округа.

Экскурсия сегодня — лишь начало череды просветительских походов, приуроченных к конкретной дате. 21 февраля специалисты Русского географического общества вместе со всем миром отмечают профессиональный праздник - день экскурсовода. Узнать историю освоения дальневосточного региона и послушать достоверный рассказ о главных личностях, заложивших фундамент истории Приморья, смогут все желающие. Бесплатная просветительская прогулка пройдет 21 февраля по двум набережным — Корабельной и Цесаревича.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]