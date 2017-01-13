Правительство рассмотрит ходатайство Миклушевского о приостановлении ЭРА-ГЛОНАСС

Обязательную установку «ЭРЫ-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили в Приморье могут отложить на полгода. Об этом Губернатор Владимир Миклушевский сообщил в эфире телепередачи «Блиц» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Ранее глава региона обратился к Полномочному представителю Президента РФ в ДФО – заместителю Председателя Правительства Юрию Трутневу с инициативой отсрочить на полгода федеральную законодательную инициативу по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Разработчики нового регламента таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации поддержанных автомобилей. Новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере, соответственно на поддержанных автомобилях этого оборудования нет. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. Поэтому я предложил отложить применение новых правил регистрации хотя бы на полгода», – заявил Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморья подчеркнул, решение об установке «ЭРА-ГЛОНАСС» было принято для того, чтобы спасти человеческие жизни при тяжелых авариях, но нововведение необходимо доработать. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Мы ожидаем результаты в ближайшее время. Насколько мне известно, Юрий Петрович уже докладывал Председателю Правительства Дмитрию Медведеву о существующей проблеме», – отметил Владимир Миклушевский.

Глава региона добавил, что разработчикам законопроекта необходимо не только доработать порядок оформления и передачи ввезенных транспортных средств владельцу, а также определить порядок дооборудования этих автомобилей. Кроме того, предстоит решить, какая структура будет устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что данный вопрос затрагивает интересы многих жителей края и является социально-значимым для Приморья, поскольку напрямую связан с развитием малого и среднего бизнеса в сфере грузовых, пассажирских перевозок, торговли, строительства, личного подсобного хозяйства и других отраслях.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Теперь для того, чтобы получить паспорт технического средства, собственнику необходимо преодолеть ряд дополнительных процедур, однако сегодня в Приморье нет компаний, которые по закону могут заниматься этим видом деятельности.

Отметим, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца на телеканале «Россия-1». 11 февраля программа выйдет в эфир в 9.35. В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]