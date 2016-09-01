Жители Приморья начали активно искать работу

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт по поиску работы и персонала HeadHunter, по данным ресурса, с начала года на рынок труда в Приморье вышло более 8 000 соискателей! Всего по отношению к прошлому году рост базы составил 3%. Самыми активными соискателями начала года стали представители сфер: «Консультирование» +136%, «Наука и образование» +39%, «Страхование» и «Инсталляция и сервис» по +36%.

«Высокая активность соискателей может быть вызвана несколькими факторами, - отмечает Софья Леонова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку, - С одно стороны, очень многие решают начать новую жизнь с Нового года, с другой стороны, часть соискателей, которые откладывали поиск работы до лучших времен, решает посмотреть на рынок труда, какие появились для них предложения. Часто такие просмотры оборачиваются найденной новой работой.

Хочу заметить, что несмотря на такое солидное число соискателей, которые разместили или активировали резюме, пик активности ожидается в марте».

При этом, рост активности кандидатов наблюдается далеко не во всех областях: например, HR-специалисты, представители автомобильного бизнеса и домашний персонал не спешат менять работу в начале года.

Из всего числа соискателей, которые начали искать работу, 53% вполне устроит вознаграждение в размере 25 000 – 55 000 рублей. А среднее зарплатное ожидание по нашему краю составило 45 000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]