Начальник Госавтодорнадзора по Приморью задержан по обвинению в получении крупной взятки
Следователи задержали начальника управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Приморскому краю Юрия Губарева по обвинению в получении крупной взятки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
«Моему подзащитному во вторник предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», - сообщил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» адвокат Ю.Губарева Сергей Вертелов.
Адвокат уточнил, что следствие намерено ходатайствовать о заключении Ю.Губарева под стражу, однако защита с этим не согласна и будет настаивать на домашнем аресте или освобождении под залог.
Защитник не стал раскрывать подробности уголовного дела в отношении Ю.Губарева.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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