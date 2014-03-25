Начальник Госавтодорнадзора по Приморью задержан по обвинению в получении крупной взятки

Следователи задержали начальника управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Приморскому краю Юрия Губарева по обвинению в получении крупной взятки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Моему подзащитному во вторник предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», - сообщил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» адвокат Ю.Губарева Сергей Вертелов.

Адвокат уточнил, что следствие намерено ходатайствовать о заключении Ю.Губарева под стражу, однако защита с этим не согласна и будет настаивать на домашнем аресте или освобождении под залог.

Защитник не стал раскрывать подробности уголовного дела в отношении Ю.Губарева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]