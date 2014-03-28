ФСБ по подозрению в получении взятки задержала зам.начальника УМС мэрии Владивостока

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Управления муниципальной собственности города Владивостока. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), а также в отношении посредника по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Приморскому краю.

По версии следствия, в октябре 2020 года между подозреваемым, вторым фигурантом и гражданином, в пользовании которого находился земельный участок в районе улицы Сахарный ключ в городе Владивостоке, достигнута договоренность о передаче взятки в виде денег в сумме 3,7 млн рублей за оформление земли на подставное лицо, имеющее специальные льготы при получении участков с последующим переоформлением на фактического пользователя.

Первую часть от основной суммы взятки в размере 1 млн рублей посредник передал подозреваемому - сотруднику администрации в декабре 2020 года, а вторая часть взятки в размере 2,7 млн рублей была передана гражданином посреднику 19 января 2021 года. При этом часть денежных средств являлась муляжом, поскольку передача проводилась под наблюдением сотрудников УФСБ России по Приморскому краю. Денежные средства должны были быть переданы посредником должностным лицам для решения вопроса о предоставлении подставному лицу в собственность бесплатного второго земельного участка для последующего его переоформления.

В настоящее время подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решатся вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали, что ФСБ подозревает в получении крупной взятки одного из руководителей мэрии Владивостока. По материалам УФСБ России по Приморскому краю СК РФ по Приморскому краю 19 января 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Управления муниципальной собственности г.Владивостока Резанова Д.Е. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ ("получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"), а также в отношении гражданина РФ Куприянова А.Б. по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru