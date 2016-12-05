На выходных в Приморье будет по-весеннему тепло

В субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, в крае погода без осадков. Температура воздуха ночью от −7 °C до −27 °C. Днём потеплеет: от −1 °C до +4 °C, на севере −1…−7 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке до конца недели осадков также не ожидается. В субботу при южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +2 °C. В воскресенье будет прохладней: 0…−2 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]