На выходных в Приморье будет по-весеннему тепло
В субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, в крае погода без осадков. Температура воздуха ночью от −7 °C до −27 °C. Днём потеплеет: от −1 °C до +4 °C, на севере −1…−7 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Во Владивостоке до конца недели осадков также не ожидается. В субботу при южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +2 °C. В воскресенье будет прохладней: 0…−2 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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