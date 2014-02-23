Сегодня крылатые слова «никто не забыт, ничто не забыто!» являются для нас незыблемым нравственным законом. Празднование Дня защитника Отечества началось во Владивостоке с чествования памяти приморцев, погибших в боях за нашу страну.

С цветами и венками к мемориалу боевая слава Тихоокеанского флота пришли военнослужащие, руководители города и края, представители общественных организаций и гости краевой столицы. Больше всех среди участников — молодого поколения. Школьники и студенты, курсанты и воспитанники военно-патриотических клубов несут цветы к вечному огню. Памятная церемония у мемориала завершилась маршем роты почетного караула и оркестра.

Сергей Костин, руководитель детских морских флотилий: «Этот праздник связан с историческими событиями России в определенный период времени. Об этом надо помнить и воспитывать детей на лучших традициях».

Продолжился праздник на центральной площади. Там по доброй традиции развернулась большая выставка военной техники и вооружений. Самый активный интерес к экспозиции под открытым небом, естественно, проявили самые маленькие.

- У нас ребенок очень любит всякую военную, строительную технику. И вот хочет залезть буквально на каждую машину!

- И сегодня решили посмотреть на технику боевую. Поздравить наших ветеранов с 23 февраля, которые воевали. Всех мужчин от мала до велика.

- С 23 февраля всех мужчин! Желаем вам здоровья, счастья и удачи!

По традиции всех желающих угощали и солдатской кашей. Очередь к полевой кухне выстроилась длинная, но военные повара успокоили: голодным с площади не уйдет никто.

Артем Исаев, командир роты: «Чтобы сделать поток, чтобы не было людей со всех сторон. Чтоб была поточка обычная. Чтобы все было спокойно. Расчетное количество было на 1000—1200 человек. Если придет больше, постараемся накормить, но 1200 точно хватит».

Продолжился городской праздник в амфитеатре набережной Спортивной гавани музыкальным концертом «Защитникам Отечества посвящается». Со сцены прозвучали любимые несколькими поколениями патриотические песни.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]