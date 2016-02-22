Анонс на 23 февраля

23 февраля в 12.00 - Владивосток - гирлянды и цветы торжественно возложат к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», в 12.30 – к стеле «Владивосток – город воинской славы».

23 февраля в 13.00 - Владивосток, на центральной площади Владивостока - городской праздник, посвященный Дню защитника отечества.

23 февраля в 21.00 - Владивосток, мыс Боброва - салют в честь Дня защитника Отечества.

23 февраля в 12.00 - Владивосток, центральная площадь - выступление настоящих джигитов - сложнейшие акробатические элементы, работа со стрелковым и холодным орудием на скаку, пиротехнические эффекты и многое другое.

23 февраля в 12.00 - Владивосток, музей города - Общегородской турнир по игре «Морской бой».

23 февраля в 10.00 - Владивосток, ботанический сад - Цветочный фестиваль "Орхидеи и Ко".

23 февраля в 12.00 - Владивосток, библиотека им. Горького - Открытие выставки «Без срока давности».

23 февраля в 15.00 - Владивосток, драматический театр ТОФ - Спектакль "Ночь Гельвера".

23 февраля в 13.00 - Владивосток, Приморское кольцо - Военная зарница.

23 февраля в 13.00 - Владивосток, Приморское кольцо - Картинговый биатлон.

23 февраля в 9.00 - Владивосток, Приморский краевой центр народной культуры - Выставка «Креативный войлок: от эскиза до воплощения».

23 февраля в 10.00 - Владивосток, на Русской, 86 - матч за третье место в турнире по дворовому хоккею.

23 февраля в 11.30 - Владивосток, на Русской, 86 - определят победителя турнира по дворому хоккею.

23 февраля - День защитника Отечества в РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]