Госдеп США признал Владивосток городом с террористической опасностью(видео)
В отчёте Бюро по вопросам дипломатической безопасности Государственного департамента США, Владивосток признан городом со средней террористической угрозой.
Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на Life, в докладе сообщается, что нет явных признаков того, что существует прямая угроза приехавшим во Владивосток американцам, но отмечается, что они могут стать целью "неизбирательных террористических атак".
Госдеп отметил увеличение антизападных настроений среди российских граждан, связанных с политической нестабильностью на Украине и экономическими санкциями в отношении России, что стало причиной роста политической напряжённости между Москвой и Вашингтоном.
Совокупность этих факторов в прошлом году привела к антиамериканским протестам перед зданием консульства США во Владивостоке.
В докладе отмечается, что американским гражданами настоятельно рекомендуется избегать участия в любых политических акциях, будь то несогласованные мероприятия или официально разрешённые акции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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