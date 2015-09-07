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Вчера, 18:40
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Круизный лайнер «Коста Виктория» вновь посетил столицу Приморья. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Крупнейший круизный лайнер «Коста Виктория» пришвартовался во Владивостоке. Судно прибыло из южнокорейского порта Сокчо, но уже во вторник в 23.00 снова отправится в плавание, на этот раз — в Японию. Как встретила туристов столица Приморья?

Как только судно зашло в бухту Золотой Рог, на его палубу вышли пассажиры. Это более 2000 человек, еще 1000 — персонал лайнера. Их встречали торжественно, как и положено встречать гостей. Устроили концерт с русскими народными песнями и танцами.

Валерия Дьячкова: «Мы показываем русский прием: хлеб, соль, поем песни, хорошие пожелания».

Анна Антоненко, ходулист: «Со всей душой, с радостью».

- Почему вы в таких костюмах?

- Морской город, порт, мы — морячки, мы отсюда родом!

К приходу первого в этом году туристического лайнера в столице Приморья готовились заранее. Ставку делали на ярмарку сувениров. Предприниматели съехались со всего края.

Елена Георгиева: «Я приехала из Находки, занимаюсь изготовлением мелкой пластики в технике фьюзинг. Ну вот приморская тематика — это маяки, кальмары, крабы. Вот последние были кальмары сделаны — еще вчера были теплые из печки».

«Коста Виктория» — целый плавучий город. На его борту кипит жизнь: рестораны и бары, библиотеки, фитнес-зал, бассейн. В длину судно достигает более 250 метров, в ширину 32,5. С приходом этого лайнера в Приморье открывается туристический сезон.

Валерий Нагорный, генеральный директор морского вокзала Владивосток: «Здесь Владивосток стоит в ряду других портов и стран, в которых тоже открывается круизный сезон в конце апреля—начале мая, таких, как Сиэтл, Ванкувер. В этом году ожидается 13 заходов лайнеров».

Пассажиры «Коста Виктория» проведут во Владивостоке целый день. Здесь их ждет прогулка по центру города, поездка на электричке и государственная картинная галерея. Далее судно отправится в Японию, круиз продлится почти неделю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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