Оказались в плену коммунального хаоса. Жители одного из домов в центре Владивостока остались без надежды на светлое будущее. Двухэтажка '37-го года постройки была признана аварийной еще в советское время, но новые квадраты ее обитатели так и не смогли получить.

Обваливающийся потолок и стены, плесень. Покосившиеся от времени деревянные полы издают от каждого шага зловещий скрип. Общая площадь комнаты, где проживает пять членов семьи Ларисы Гуриной, — чуть более 14 квадратов.

Лариса Гурина, жительница г. Владивосток: «У меня ребенок здесь вон бегает, штукатурка отваливается. Потолки у нас висят, все у нас висит. Что-то делать иной раз страшно. Сейчас вот обои ободрали, будем клеить новые».

Бывшая кочегарка, от которой отапливался дом, превратилась в импровизированную помойку. Фундамент здания разрушается давно и с каждым днем проседает все больше. В этом бытовом кошмаре людям буквально приходится выживать. При этом коммунальные службы помочь не в силах: прохудившиеся коммуникации и старую проводку менять нет никакого смысла.

Ирина Голуб, жительница г. Владивосток: «В ужасном состоянии щитки, столько раз вызывали электрика. У нас дом горел раз 10. И когда электрики приезжали, они сказали: «До критического состояния когда дойдет, а уже совсем осталось немного — вы все тут сгорите».

Здание было введено в эксплуатацию еще в '37 году, а с момента проведения первого и последнего капитального ремонта прошло более 30 лет.

Дом на Володарского, 25 мог бы легко стать декорацией для фильмов ужасов, двухэтажку несколько раз признавали непригодной для проживания, начиная с '79 года. Но новоселье ее жители так и не справили.

Неприглядную развалину в центре города, которая сильно выбивается на фоне дорогих высоток, по словам жителей, обещали расселить еще в 2011 году. Шесть лет назад после обследования дома экспертной комиссией им предложили квартиры на Эгершельде. Но новую жилплощадь никто так и не получил. В администрации города точно ситуацию прокомментировать не смогли, дав статистические данные о реализации программы «Переселения граждан из аварийного фонда».

Расселение жителей из аварийных домов во Владивостоке осуществляется по программе «Переселение граждан из аварийного жилья» при финансовой поддержке Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. За последние четыре года построено пять жилых домов на 169 квартир. В эти дома переехали жители 26 аварийных бараков. Возобновление федеральной программы планируется с 2019 года.

Кроме программы по переселению из аварийного фонда, есть еще один возможный вариант улучшить жилищные условия. Это средства инвестора, который на месте аварийного объекта на Володарского, 25 возведет новострой. С потенциальными строителями уже ведутся переговоры.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]