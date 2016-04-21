Во Владивостоке масштабная экологическая программа объединила дальневосточных ученых. Экологи, химики, микробиологи развернули исследования в бухте Золотой Рог. Насколько загрязнена морская территория, ученые скажут в конце июня. После этого они отметят загрязнения на специальной карте и приступят к разработке программы по очистке акватории.

Катер «Малахит» неспешно курсирует по заливу Петра Великого. За 40 лет своей прописки в научном флоте, судно вдоль и поперек избороздило акватории Приморья. На этот раз команда ученых держит путь к берегам острова Попова.

Павел Семкин, начальник экспедиции, научный сотрудник ТОИ ДВО РАН: «Особенность в том, что исследования проходят на очень плотной сети станций. Каждая через 500 метров от предыдущей».

Экспедиция по научным меркам небольшая, но задача перед дальневосточниками грандиозная: комплексно исследовать экологическое состояние бухты Золотой Рог.

На экологическую ситуацию в бухте Золотой Рог не раз обращал внимание и полпред Юрий Трутнев. Мол, сверху бензин, керосин, все остальное плавает. И это не самое страшное, уверяют ученые. Наибольший вред годами копился на дне бухты. Чтобы найти пути решения проблемы, объединились ученые сразу нескольких направлений: химики, геофизики, микробиологи…

Первым делом специалисты Дальневосточного федерального университета принялись за изучение дна. С помощью подводных роботов и магнитной съемки определяли рельеф, объемы загрязненных грунтов, искали затопленные объекты. Эти данные нужны для создания 3D-модели: компьютерная программа сделает видимым накопленный годами экологический ущерб.

Валерий Петухов, руководитель проекта по очистке бухты Золотой Рог, профессор ДВФУ: «Эти данные мы выставим для публичного обозрения с тем, чтобы каждый мог принять участие в обсуждении, а как с этим бороться».

Параллельно океанологи дальневосточного отделения исследуют толщу воды и порой воочую наблюдают нечистоты.

Сергей Сагалаев, научный сотрудник ТОИ ДВО РАН: «Возле речки Объяснения проблемы точно есть! Даже по запаху можно определить!»

Уникальная и относительно чистая природа в бухте Алексеева — тоже под прицелом ученых. Они поднимают пробы воды с разных глубин акватории наполняя пробирки и емкости. Нефтепродуктов и тяжелых металлов, которые уже замечены в донных слоях Золотого Рога, здесь океанологи надеются не обнаружить. А вот насколько здорова экосистема популярных мест отдыха, биологи выяснят по состоянию фито- и зоопланктона.

Артур Косьяненко, научный сотрудник ТОИ ДВО РАН: «Например, патологические изменения в структуре животных, их развитии...»

По словам ученых, в водах Золотого Рога еще продолжается жизнь. За счет ветров и течений в бухте — хороший водообмен. Это позволяет существовать некоторым видам флоры и фауны. Но если исключить канализационные стоки и сливы с судов, запретить перевалку опасных грузов, поднять со дна аккумуляторы и другие объекты, губительные процессы можно повернуть вспять.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]