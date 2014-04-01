В Хасанском районе погиб парашютист
В Хасанском районе возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который оказывал услуги, несоответствующие требованиям безопасности. Он занимался предпринимательством без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Теперь мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, с 15 по 29 июля 2017 года обвиняемый организовал на базе отдыха в селе Рязановка полеты на парашютных системах над водой, также он привлек к оказанию услуг троих несовершеннолетних.
29 июля один из отдыхающих оплатил полет на парашютной системе и отправился в полет над морем. Подростки не зафиксировали клиента к страховочному жилету и подвесной системе парашюта. В результате мужчина упал с высоты 35 метров и разбился о воду насмерть.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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