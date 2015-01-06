В рамках проекта «Детский спорт» состоялся международный матч по хоккею среди команд России, Кореи и Китая

Впервые в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» состоялся международный товарищеский матч по хоккею среди команд России, Кореи и Китая. Кто победил, и какая страна может не переживать за будущее хоккея?

Счет разбавляют маленькие «Адмиралы». Шайба влетает в ворота соперников уже на старте первого периода. За 9 минут до его окончания корейцы сравнивают счет. Несмотря на то, что весь период игра идет у ворот соперника, удача во второй раз улыбается корейской команде.

Теперь юные хоккеисты играют агрессивнее, спортсмены жестко бортуют друг друга, не обошлось без серьезных травм.

Из игры выбывает 71 номер — Семён Чевелюк. Стиснув от боли зубы, маленький отважный «адмиралец», опираясь на товарищей по команде, скользит к скамейке запасных.

Семён Чевелюк, хоккеист: «Когда гнался на большой скорости, меня ударили, и я ударился в борт. Мне засунули в коленку клюшку и долбанули там».

Координаторы партийного проекта «Детский спорт» с трибуны следят за игрой приморской команды. Ведь международный детский хоккейный матч во Владивостоке проводится впервые.

Валентин Шуматов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Уже на протяжении четырех лет мы проводим в рамках программы «Детский спорт» турниры по хоккею. В этом году мы решили пойти дальше и провести международный турнир».

Несмотря на активные действия приморцев, шайба упорно не идет в ворота соперника. Зато корейская команда после тренерских наставлений забрасывает еще две. Матч завершается со счетом 4:2 в пользу «Кorea Select 2006».

Ким Рихо, капитан команды: «Результатом довольны, но мы могли играть гораздо лучше. Российская команда тоже достаточно жестко играла, но в этот раз обошлось, и не было чрезмерной грубости».

Эту километровую очередь ждал еще более интересный матч, в котором взрослый «Адмирал», проигрывая по ходу матча 0:3, сумел вырвать победу у сборной Южной Кореи со счетом 5:3.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]