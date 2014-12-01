Дожди смывают не только дороги, но и дома. На наш редакционный WhatsApp поступило сообщение. Жители Находки с ужасом ждут нового тайфуна — море уже подбирается к их забору. Однако гнев стихии здесь не при чем.

Еще 12 лет назад от этого дома по улице Проточной до береговой линии было не меньше 100 метров. Сегодня волны омывают то, что осталось от забора. Жители со страхом ждут новых дождей.

Ирина Никонищенко, житель г. Находка: «Будут опять шторма осенние, у нас вода вплоть до дома будет, потому что все, у нас нет уже этого берега».

Наша съемочная группа в этом месте уже не впервые. Семья Буйко забила тревогу еще два года назад. Тогда из-за разбушевавшейся стихии начали падать столбы линии электропередач. Вся Проточная улица оставалась без света несколько дней. Восстанавливали столбы своими силами.

Павел Буйко, житель г. Находка: «Позвонили в аварийные службы, они нам сказали, что это проблема наша, жителей, т.е. восстанавливайте собственными силами».

Земля по сантиметру уходит из-под ног местных жителей. Причина в том, что на протяжении 10 лет с берега устья реки Партизанская самосвалы вывозили песок по заказу строительной компании.

Ирина Никонищенко, житель г. Находка: «Вот первую зиму, когда не берут песок. И за это время, за 5—7 лет выгребли всё, что могли. И получается мы сейчас у стихии на ладони».

Жители обратились во всевозможные инстанции: Росприроднадзор, профильный департамент и даже прокуратуру. Выяснилось, что действия строительной компании законны.

По результатам проведенной проверки сотрудниками Росприроднадзора установлен факт законности проведения рыбоводно-милиоративных работ в устьевой и предустьевой части реки Партизанская, нарушении требований природоохранного законодательства не выявлено.

Жители улицы Проточная оказались в безвыходной ситуации. Решить проблему может искусственная насыпь, которая остановит стихию от наступления. Но если столбы ЛЭП местные жители восстановили своими силами, то такую масштабную работу без помощи властей проделать уже вряд ли получится.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]