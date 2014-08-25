300 туристов стали заложниками паводка на одной из баз отдыха в Хасанском районе. После циклона они не могут уехать к себе домой. Дорогу размыло, а бросать автомобили решаются немногие. Чтобы поговорить с отдыхающими, нашим корреспондентам пришлось пешком пройти там, где бушевала стихия.

Семь километров того, что раньше было автомобильной дорогой. Единственный путь от трассы до базы отдыха «Славянка» теперь занимает 1,5 часа. Вместо 10 минут на машине. И с каждым днем идти здесь становится все сложнее.

Андрей Щелчков, турист: «Еще два часа назад так сильно не было размыто. Потихонечку обваливается».

На базе примерно 300 человек. И большинство из них приехали на своих автомобилях. Но чтобы выбраться из подтопленного района, некоторые решились бросить машины.

Алексей Пожидаев, турист: «Выхода нет! Надо ехать на работу. Поэтому приходится своими ногами выходить».

Но туристы из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других отдаленных городов не горят желанием расставаться с «железными конями».

Алексей Литвинов, турист: «Нет, не хочу! А потом как добираться? Это опять финансовые затраты. Ну а кто хочет? Вы спросите любого, кто на машине приехал!»

Руководство базы обещает: к выходным дорогу приведут в порядок, и все разъедутся по домам.

Виктор Тремпёлкин, директор базы отдыха: «Заказана техника, сейчас идут сюда бульдозеры. С Уссурийска. В данный момент идет сюда три единицы, по мере освобождения пойдет еще сюда техника».

Но у кого-то дети, кому-то срочно нужно на работу. Люди требуют: отремонтируйте сейчас же!

- Вот, давайте свидетелей — люди прошли. Там овраги какие? Там бульдозер что сделает?

- Ну, пожалуйста, езжайте, и вы встанете у моста и будете там жить. Но уже за пределами базы. Без света, без ничего. Это лучше будет?

В первые дни после циклона, когда автомобильное движение в Хасанском районе было приостановлено, отдыхающим, кому срочно нужно было уехать домой, предлагали воспользоваться «морским такси».

Семен Шутенко, турист: «Стоимость была изначально 2,5 тысячи с человека. После того, как люди взбунтовались, начали скидывать до 1,5 тысячи. Люди не ожидали таких расходов, у кого-то налички нет с собой».

Сейчас на базе есть электричество, еда и все необходимое. Но туристы боятся очередного ухудшения погоды. Тогда они застрянут здесь надолго.

Татьяна Корж, турист: «Вот видите, что! Натягивает! Боимся, что опять повторится. Еще брызнет, и мы не успеем опять выехать».

В этой ситуации радует одно: за дополнительное проживание с отдыхающих не берут ни копейки. Многим заложникам стихии не так повезло. После ливневых дождей в Хасанском районе застряли около 15 тысяч человек, приехавших со всего Дальнего Востока. Сейчас подавляющее большинство из них разъехались по домам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]