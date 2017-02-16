Август — жаркое время для семейного бюджета. Отдохнуть в последний месяц лета и подготовить детей к новому учебному году зачастую оказывается слишком дорого. «Восточный» банк расскажет, как распределить нагрузку на бюджет равномерно.

Школьные ярмарки уже открываются во многих городах Приморья. Купить тетради, ручки и форму одновременно — дорого. А в последние недели лета так хочется отправиться на отдых. Август становится серьезным испытанием для семейного бюджета.

Юлия Балашова, главный менеджер ПАО КБ «Восточный»: «Чтобы крупные траты не оставили человека на мели, есть отличный выход — обратиться за кредитом. В таком случае нагрузка на семейный бюджет будет не одномоментной, а более размеренной».

Теперь не нужно копить и откладывать на отпуск. Собрать ребенка в школу и провести остаток каникул на отдыхе — реальность без больших вложений. Оформить кредит можно быстро и просто. В сезон летних трат отделения устраивают распродажные дни и работают до последнего клиента.

Юлия Балашова, главный менеджер ПАО КБ «Восточный»: «Есть еще и маленькие хитрости, которыми стоит пользоваться. Например, у нашего банка есть особенные дни, когда мы специально продлеваем время работы отделений. Можно прийти после работы и успеть получить кредит по привлекательной ставке, например, 9,9 %».

Такой кредит решает не только актуальные вопросы, такие, как сборы в школу или отпуск, но и защищает бюджет от глобальных трат круглый год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]