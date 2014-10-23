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В Дальнереченске педагоги и ученики школы №1 готовятся к 1 сентября. Видеорепортаж Сергея Станчика

В Дальнереченске ученики местной школы так соскучились по родным стенам и педагогам, что даже во время каникул стараются заглянуть в свои классы. Общаются с учителями и друзьями. Но самое интересное — просто рвутся за парты, повторяют все, что проходили в прошлом году.

На стене интерактивная доска. У каждого свой ноутбук. Так выглядит урок в современной школе. Для Кати Мокроусовой знания компьютера — не прихоть, не мода, а то, что пригодится этой девочке уже сегодня.

Екатерина Мокроусова, ученица школы №1 г. Дальнереченск: «Я люблю создавать мультики. Мультипликации. Леплю из пластилина, фотографирую и создаю мультики».

И учителя соскучились. Даже выдают некоторые тайны нового учебного года. Он точно будет увлекательным. К примеру, школьникам начальных классов предстоит научиться писать компьютерные программы специально для роботов, собранных из конструктора, чтобы пластиковые головы понимали абсолютно все детские команды.

Елена Нищета, учитель школы №1 г. Дальнереченск: «Сейчас нужно учитывать, что востребованы будут технические специальности. Дети во время обучения должны получить навыки и работы с компьютером. И работе с современными техническими устройствами. Учиться анализировать результаты свои опытов, прогнозировать какие-то результаты».

Собственно, современная школа и направлена в сторону интерактивного формата, чтобы своих воспитанников подготовить к миру IT-технологий. Кто-то, быть может, выберет себе именно такую профессию. И чтобы дальше не отставать, программа обучения обновляется едва ли не каждый год.

Галина Балакина, начальник управления образования г. Дальнереченск: «Наши педагоги пишут специальные рабочие программы, каждый по своему предмету. И эти программы включают в себя абсолютно все стороны развития человека».

Прощаться с летом, конечно, обидно. Но этих мальчишек и девчонок все же радует, что их уроки не будут скучными. А педагоги так просто уверены — прежде чем научить, ребенка нужно заинтересовать. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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