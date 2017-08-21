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В Уссурийске мужчина бросился под колеса автомобиля

В Уссурийске мужчина бросился под колеса автомобиля

Фото: dps_vl

В Уссурийске на Владивостокском шоссе мужчина бросился под колеса автомобиля, которым управляла женщина. По ее словм, неизвестный сделал это будто специально, что подтверждает запись видеорегистратора в ее автомобиле. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, возможности избежать столкновения, несмотря на небольшую скорость, не было. В результате удара сильно пострадал как и сумасшедший, так и автомобиль.

Как рассказала автоледи, бешеного пешехода госпитализировали в местный психдиспансер.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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