В Уссурийске мужчина бросился под колеса автомобиля
В Уссурийске на Владивостокском шоссе мужчина бросился под колеса автомобиля, которым управляла женщина. По ее словм, неизвестный сделал это будто специально, что подтверждает запись видеорегистратора в ее автомобиле. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, возможности избежать столкновения, несмотря на небольшую скорость, не было. В результате удара сильно пострадал как и сумасшедший, так и автомобиль.
Как рассказала автоледи, бешеного пешехода госпитализировали в местный психдиспансер.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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