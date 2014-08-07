Им нужно больше времени и денег: археологи Приморья и Республики Корея сетуют на слишком короткие раскопки. И хотя Краскинское городище исследуют уже 30 лет, и 12 из них — бок о бок приморцы и корейцы, из Хасанской земли не поднято и сотой доли артефактов. Между тем интерес у соседей по региону, включая и китайцев, к историческим находкам эпохи Бохай огромный.

Когда порядок наведен, в ее блокнот плавными линиями ложатся горизонты — исторические слои. Елена Асташенкова работает там, где в добавок к освоенным этим летом 150-ти квадратам решено было раскрыть еще — археологи наткнулись на дорогу, ведущую, возможно, к западным воротам бохайского города.

Евгения Гельман, руководитель экспедиции, к.и.н. старший научный сотрудник центра политической антропологии ИИАЭ ДВО РАН: «Дороги там всегда были под государственным контролем, за ними следили и строили на века».

Со шпал в целое море травы змейкой перетекают корейские туристы. Группу ведет монах Пам Нён. Личность для южан легендарная. Он ведь выступает за гуманитарную поддержку Северной Кореи. И каждому из своих соотечественников лично объясняет, почему им нужно побывать в Приморье.

- Отсюда бохайцы растекались по миру…

То и дело он передает слово двум профессорам. Уже Чжун Сук-Бэ и Ким Ин Гуг раскрывают тайны столицы Янь Джоу, одного из южных бохайских округов. Корейцам, между прочим, интересен именно поздний Бохай. Поэтому и предпочитают они работать вширь, а не вглубь. И больше всех ругают непогоду. Циклон второй год заливает почти все раскопы.

Чжун Сук-Бэ, профессор корейского государственного университета культурного наследия кафедры археологии: «Мы каждый год работаем по месяцу. Надо больше, чтобы больше увидеть, поднять».

Профессор предлагает даже увеличить финансирование работ с обеих сторон. Приморцы в ответ лишь улыбаются. Им бы точно не помешали десятка четыре дополнительных рабочих рук. Но есть лишь очередная корейская экскурсия.

На этот раз студенты. Любопытные и не слишком терпимые к жаре и комарам. Но как только видят находки, не скрывают восторга.

Пряжки ремней, средневековый пинцет, игральная фишка, и вот еще что — после ученых института истории, археологии и этнографии ДВО РАН первыми этот кирпичик с красивым орнаментом увидели земляки из поселка Краскино.

- А говорят, дикари… Ничего подобного!

Раскопы консервируют до следующего сезона. Может, получится он не таким капризным, и дорогу времен расцвета первого государства тунгусо-маньчжуров рассмотрят более пристально. Вдоль нее, пока позволяла погода, археологи и сделали самые интересные открытия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]