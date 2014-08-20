В Приморье совершено нападение на приморского силача Ивана Савкина. Это произошло 28 августа в Большом Камне, куда рекордсмен прибыл для проведения показательных тренировок. Поздним вечером трое неизвестных молодых людей с битами подошли к нему и избили его. Спортсмен госпитализрован в большекаменскую больницу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "ВК".

Напомним, Иван Савкин известный в Приморье пауэрлифтер, которые установил массу рекордов, двигая с места самолеты, поезда, спецтехнику.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]