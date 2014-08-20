Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:14
  0

В Приморье совершено нападение на приморского силача Ивана Савкина

В Приморье совершено нападение на приморского силача Ивана Савкина

Фото: Вконтакте

В Приморье совершено нападение на приморского силача Ивана Савкина. Это произошло 28 августа в Большом Камне, куда рекордсмен прибыл для проведения показательных тренировок. Поздним вечером трое неизвестных молодых людей с битами подошли к нему и избили его. Спортсмен госпитализрован в большекаменскую больницу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "ВК".

Напомним, Иван Савкин известный в Приморье пауэрлифтер, которые установил массу рекордов, двигая с места самолеты, поезда, спецтехнику.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря