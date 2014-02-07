Тело школьницы обнаружено в переулке Тихий Уссурийска
Тело школьницы обнаружено в воскресенье, 10 сентября, в переулке Тихий Уссурийска. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ИА UssurMedia, следов насильственных действий на теле не выявлено.
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Личность 14-летней девочки установлена. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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