Во Владивостоке провозглашен обвинительный вердикт двум мужчинам, обвиняемых в убийстве и краже

20 октября суд присяжных провозгласил обвинительный вердикт двум жителям Приморского края. Коллегия присяжных сочла доказанным факт убийства и кражи денег жителя Владивостока в 2007 году.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, в июне 2007 года потерпевший (на момент событий ему было 24 года) попросил знакомых продать его квартиру. Взамен за услугу он обещал бесплатно покрасить автомобиль. В процессе оформления документов и совершения сделки, потерпевший поссорился со своим братом, с которым по договоренности он должен был поделить вырученные от продажи квартиры деньги.

Получив прибыль от сделки, потерпевший решил не говорить об этом брату и уехать из Приморья с общими деньгами. Он попросил тех же знакомых перевезти его в другой населенный пункт. Во время пути в районе села Екатериновка Партизанского района сообщники распили спиртные напитки и поссорились. В ходе ссоры подсудимые (1972 и 1977 года рождения) задушили парня веревкой. После забрали вырученные от продажи квартиры 700 тыс рублей, а тело сбросили в озеро (бывшее очистное сооружение).

В 2016 году во время осушения озера были обнаружены останки человека. Личность погибшего была установлена, также установлены подозреваемые лица и свидетели убийства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

Расследование провели следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Государственное обвинение в суде поддерживают сотрудники прокуратуры Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]