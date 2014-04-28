Сихотэ-Алинский заповедник оказался под угрозой лесных пожаров. В минувшие выходные огонь вплотную подошел к границе особо охраняемой территории, но возгорание удалось вовремя локализовать. Как сейчас обстоит ситуация с природными пожарами в крае?

В диспетчерскую службу лесного хозяйства поступило сообщение из Кавалеровского района. Группа с борта самолета обнаружила огонь в тайге, но сильный дым мешает их работе. Теперь на проверку этой информации отправят парашютистов. Тем более, что именно в этом районе уже действует два лесных пожара. Справиться с огнем не могут полмесяца.

Сергей Игонин, начальник региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края: «Там возникало очень много очагов, устойчивых, причем, все пожары в кедровниках, очень тяжело тушатся, старались тяжелой техникой локализовать, где получалось, где нет».

По данным на 23 октября, в крае действует семь лесных пожаров в двух районах. Большую часть возгораний удалось потушить, но тем не менее, практически весь состав — а это 150 сотрудников авиабазы — не выходят из леса. С палатками, спальниками и запасом еды — продолжают работу. Огню преграждают путь лопатами и тяжелой техникой, а затем тушат водой. С воздуха ведется только мониторинг. Так на днях удалось отстоять Сихотэ-Алинский заповедник. Пожар приближался к границе, но возгорание остановили в 800 метрах от неё.

Василий Медведев, руководитель летной службы КГБУ «Приморская авиабаза»: «Был крупный пожар на границе заповедника, но сейчас он надежно локализован, он окопан бульдозерами, на окарауливании 20 человек».

Угрозы населенным пунктам в Приморье по-прежнему нет. Специалисты пока не берутся прогнозировать лесопожарную обстановку в крае — осадков не ожидается, а сильный порывистый ветер только подливает масла в огонь. С похолоданием на севере, новые очаги ожидаются на юге края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]