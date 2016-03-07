Вечером 26 октября у аварийного моста в поселке Смоляниново открыли движение по временной переправе через речку Лобога. Пока только для грузовиков и в качестве исключения — для машин экстренных служб. Сквозное движение по трассе Владивосток—Находка для всех видов транспорта было перекрыто около семи часов.

Грунт, вода и те самые трубы. Временная переправа на трассе Владивосток—Находка готова. Днем обещают привезти асфальт, и движение в обе стороны вновь откроют для всех. А пока еще одной головной болью, точнее, аварийным мостом, у приморских дорожников внезапно стало больше.

Юрий Мосальский, директор филиала «Партизанский» ООО «Примавтодор»: «Появилась просадка. Лопнуло три несущих балки железобетонных, мост в стадии разрушения, ситуация аварийная. Мост полностью закроется».

Его запас прочности уже давно хромал на все опоры. У моста железобетонный аргумент для полного сноса — 54 года простоял над речкой Лобогой и, наконец, он устал. Весь световой день автомобилистам приходилось ехать в объезд через Партизанск.

Валерий Кутырев, водитель рейсового автобуса «Находка—Владивосток»: «Возвращаемся в Находку, сдаем билеты, возвращаем деньги. А пассажиры уже через Партизанск, других объездов нет».

Как долго временная переправа будет постоянной, пока никто не знает. Для возведения нового моста нужно готовить проект и немалые средства.

- Эмоции!? Как будто в XIX веке живем!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]