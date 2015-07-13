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Незадекларированное моторное масло изъяли у моряка таможенники

Незадекларированное моторное масло изъяли у моряка таможенники

Фото: Владивостокская таможня

Незадекларированное моторное масло пытался провезти член экипажа на теплоходе «ARROW-1» из Японии в Россию, порт Посьет.

Товары были выявлены в ходе таможенного осмотра кают членов экипажа. 60 жестяных банок моторного масла марок «Toyota» и «Lexus», упакованных в 10 картонных коробок общим весом 240 литров, были спрятаны под спальным местом одного из членов экипажа.

В отношении данного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование. Товар, явившийся предметом правонарушения, изъят, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Владивостокскую таможню.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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