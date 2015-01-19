В Приморском крае сформирован резервный фонд сыпучих кормов для диких животных. Запас предусмотрен на случай обильных снегопадов, когда добывать пищу в лесу зверям особенно тяжело. Всего заготовлено 300 тонн сои и кукурузы. Подкармливают копытных в местах обитания амурских тигров и дальневосточных леопардов.

Подкормка на «Земле леопарда» самая большая в крае. Пока она предварительная, сначала обозначаются места, к которым животные успели бы привыкнуть и поняли, что пища для них здесь будет всегда. Цели накормить зверей сиюминутно нет, в лесу еще есть желуди, трава и кустарники. А вот с появлением толстого слоя снега им станет нелегко. Снежная зима для обитателей приморской тайги может быть смертельно опасна.

Валентин Скворчинский, участковый государственный инспектор: «Если придет хороший здоровый кабан, то буквально часа полтора и этого ничего не будет. Ну и соответственно будет смотреть, как животные ходят. По копытам видно, по снегу, численность животных».

Зерновые подкормки — овес и кукуруза, из грубых кормов — соевая солома. Плотный обед животным предложат уже в январе-феврале, когда выпадет много снега. К каждой такой лесной столовой подвозят около шести семи больших тюков и с десяток мешков зерна.

Александр Цыпляев, старший государственный инспектор национального парка «Земля леопарда»: «Едят все - олени пятнистые, едят кабаны, едят косули. И зайцы бегают, все кто угодно. По фотонаблюдениям видно, что в разное время приходят кабаны, олени уходят. Появляются там, например, хищные звери и уходят все. Сейчас просто при помощи фотоловушек видно хорошо вот эти вещи».

Точки питания для диких зверей находятся в труднодоступных местах, например, у границы - там кормят не так часто, но масштабно. Места для подкормки определяют по скоплению животных, сейчас еду привозят примерно на 50 площадок на территории национального парка.

Александр Цыпляев, старший государственный инспектор национального парка «Земля леопарда»: «Мы всю зиму работаем. Сегодня в одном месте, завтра в другом, послезавтра в третьем. Каждый день мы осуществляем подкормку. Представьте, пятьдесят площадок. В день мы можем обслужить две-три».

Животных стараются как можно дальше увести вглубь леса, подальше от дороги, браконьеров и охотничьих хозяйств. Ожидается, что за этот зимний сезон в подкормку пойдут около ста тонн зерновых культур и пятьсот рулонов соевой соломы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]