Вслед за Южно-Сахалинском, загорелась елка в Петропавловске-Камчатском (видео)
В новогоднюю ночь загорелась елка в столице Камчатского края - Петропавловске-Камчатске,сообщают @vestiprim. По предварительной информации, на центральной площади города из-за короткого замыкания произошло возгорание,пострадали скульптуры Деда мороза,Снегурочки и часть искусственной елки.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января 2018 года в Южно-Сахалинске сгорела елка на площади Ленина.(см видео 2)
Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на издание Sakhalin.info, елка сгорела полностью. По неподтвержденным данным, причиной пожара стал неаккуратно запущенный фейрверк.
Сотни людей, собравшихся в центре площади для празднования Нового года, наблюдали за пожаром. «И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка», — сообщает издание.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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