Пожар в супермаркете «Фреш25» обошелся без жертв, но мог закончится трагедией. Фасад здания по улице Светланской вспыхнул накануне ночью. Несколько бригад МЧС боролись с возгоранием повышенной сложности. Как выяснила наша съемочная группа, в это время внутри здания находились баллоны со сжатым газом.

Супермаркет у остановки Гайдамак вспыхнул в понедельник ночью — и сразу же стал горячей новостью в социальных сетях и мессенджерах владивостокцев. Даже сейчас остов обгоревшего здания привлекает любопытных прохожих с телефонами в руках. По официальной информации, пожарные прибыли сюда через пять минут после первого звонка в дежурную часть. Этому возгоранию присвоили повышенный уровень сложности.

Владимир Туров, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения: «Во время разведки было установлено, что горит фасад здания и частично помещения. В связи с задымлением большим были задействованы звенья газодымозащитной службы. И подано четыре ствола на тушение пожара. В 22.27 пожар был локализован».

Полностью ликвидировали возгорание уже после полуночи, пострадавших нет. Эксперты не торопятся назвать причины пожара. По одной из версий, огонь начал распространяться со второго этажа — из кухни развлекательного центра. В это время поблизости находилось не меньше десятка баллонов с пропаном.

- Загорелось снизу — вы прекрасно это знаете, откуда загорелось. Что за вопросы? Уже все снимки есть, откуда загорелось. Благо, ребята молодцы, сработали и все это закрыли, и ничего не произошло — дальше не произошло...

Другая версия события со слов очевидцев: пожар начался внизу, где загореться мог контейнер для мусора. По официальным данным площадь возгорания составила всего 150 квадратных метров, но видно, что сильно пострадал именно фасад. Главный подозреваемый в этом случае — неосторожно брошенный окурок.

Галина Филипповна, жительница микрорайона: «Здесь вот днем когда идешь, днем, вот сюда — я коробки часто беру пустые (мне пустые банки надо складывать). Приходишь — девчата сидят, курят. Вот и женщины говорят, они здесь все время курят».

Громкий пожар для жителей краевого центра стал лишь рядовым выездом для самих огнеборцев, несмотря на повышенную сложность возгорания. В прошлом году в крае зафиксировали 4,5 тысячи пожаров, и 2018-ый с первых дней января уже ведет свой отсчет. К примеру, накануне в Находке полыхало бывшее здание кафе в пляжной зоне. Его тушили шесть часов кряду, горело 450 квадратных метров построек. В той же Находке прямо у пристани горел плавзавод «Гуцул». А вот в Уссурийске пожарный надзор решил не «доводить до греха» и полностью перекрыл доступ в крупный торговый центр — пока не устранят нарушения в технике пожарной безопасности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]