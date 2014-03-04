В Приморье разыскиваются подростки, пропавшие в Партизанске

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в отдел МВД России по городу Партизанску поступило сообщение о том, что из детского дома ушли и не вернулись двое воспитанников в возрасте 14 и 11 лет.

Личный состав органов внутренних дел Приморского края ориентирован на розыск несовершеннолетних.

Полиция разыскивает

Колесникова Дмитрия, 14 лет

Приметы: рост 165-170 см., худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые короткие.

Был одет: куртка черного цвета, шапка черного цвета, брюки черного цвета, кофта серого цвета, кроссовки черного цвета.

Особые приметы: косоглазие.

Скоморохова Владимира, 11 лет

Приметы: рост 145-150 см., плотного телосложения, глаза серо-зеленые, волосы рыжие, короткие, уши большие оттопыренные.

Был одет: куртка коричневого цвета, шапка коричневого цвета, брюки синего цвета, рубашка светлая в клетку.

Особых примет нет.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемых, полиция просит обращаться в отдел МВД России по городу Партизанску по телефонам: 84236363181, 89147947497.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]