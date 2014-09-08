Низколетящий над Владивостоком пассажирский самолет напугал горожан

Вечером 7 февраля жителей Владивостока напугал низколетящий над городом огромный аэробус А-320.

Очевидцем необычного зрелища стал корреспондент "Вестей Приморья" Максим Каленник: "Примерно в 18.50 мы с нашей съемочной группой находились в районе улицы Махалина,когда, буквально, с близлежащих крыш на нас "вывалился" огромный пассажирский самолет. Он летел так низко,что мы смогли рассмотреть, что это аэробус компании "Сибирь". Честно признаюсь, подумалось о плохом, что самолет терпит бедствие. Через сайт Flightradar24 быстро "пробили" его данные. Оказалось, что на посадку в аэропорт Кневичи заходил самолет рейса Сеул-Владивосток. От лицы Махалина до Артема даже по прямой порядка 2 десятка километров и так низко на таком расстоянии от посадочной полосы я еще ни разу в жизни не видел, чтобы самолеты так летели."

Через некоторое время сайт Flightradar24 показал, что самолет авиакомпании "Сибирь" рейса из Сеула благополучно приземлился в международном аэропорту Владивосток.

Максим Каленник продолжает: "Я можно сказать "фанат" сайта Flightradar24. Частно наблюдаю его работу. Когда добрался до стационарного компьютера, поднял историю захода на посадку сеульского рейса. Компьютер показал, что самолет летел над нами на высоте 1900 футов (570 метров). Может быть для авиаторов это и нормально. Но насколько я наблюдал ранее, самолеты, которые заходят на посадку в аэропорт Кневичи с моря, стараются это делать над Амурским или Уссурийским заливами, а тут все происходило прямо над огромным городом и, конечно, нас перепугало"

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]