Водители Приморья возмущены установкой фоторадаров на трассе Владивосток - Уссурийск

На участке между Раздольным и Уссурийском появился стационарный комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На трассах края уже десятки таких камер, однако, особенность этой в том, что установленные рядом знаки обязывают водителей снижать скорость до 90 км/ч. При этом разрешенная скорость на этом участке федеральной трассы — 110 км/ч, сообщает «Вести: Приморье».

Водители удивлены этим фактом и не понимают, для чего нужно сбрасывать скорость до 90 км/ч, если разрешенная скорость на дороге больше.

Кроме того, знаки установленные рядом с новым комплексом фиксации запутывают водителей. На расстоянии 20 метров стоят два знака: один разрешает двигаться со скоростью 110 км/ч, другой обязывает сбросить её до 90 км/ч.

Евгений Кузин, водитель: «Такое ощущение, что это сделано специально чтобы запутать водителя. Знак разрешает двигаться с высокой скоростью, но почему-то именно при подъезде к комплексу фотофиксации нужно сбрасывать скорость. Зачем?»

Роман Муравьев, водитель: «Наверное расчет на то, что знак в 90 км/ч мы не заметим и двигаясь с большой скоростью, заплатим штраф»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]