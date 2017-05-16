«Движение остановится»: новые знаки могут ввести в заблуждение водителей

Эксперты предлагают предупреждать о каждом комплексе фотовидеофиксации нарушений, сообщают «Вести:Приморье».

О любой камере фотовидеофиксации нарушений, будь она стационарной или передвижной, необходимо предупреждать водителей соответствующим знаком. Причем знаками должна быть обозначена каждая камера, где бы она ни находилась. Кроме того, необходимо обозначать начало и конец участка, на котором фиксируется средняя скорость.

Такие предложения направила в Госавтоинспекцию рабочая группа Общероссийского народного фронта по новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, отмечает «РГ».

Напомним, что недавно закончились общественные слушания по поправкам в правила дорожного движения о введении нового дорожного знака, которым будут обозначаться камеры фотовидеофиксации нарушений.

Сейчас документ проходит согласования в министерствах. Согласно этому документу знак, который предупреждает о камерах фотовидеофиксации нарушений, должен заменить нынешнюю табличку.

Причин тому несколько. Дело в том, что табличка может быть использована только вместе со знаком. Если камера контролирует скорость, поставить под знаком "60" такую табличку труда не составляет. А если камера контролирует другие нарушения? Тогда получается введение в заблуждение водителей. Кроме того, саму по себе табличку ставить нельзя. Поэтому знак и требуется.

Согласно документу такой знак необходимо размещать не только перед стационарными, но и перед передвижными камерами. Причем за городом - на расстоянии 150 - 300 метров. Что же касается населенных пунктов, то в документе прописывается, что предупреждающий о камерах знак ставится непосредственно перед въездом в город или поселок вместе со знаком "Начало населенного пункта". Далее в населенном пункте знак нигде не дублируется.

Вспоминается старый советский анекдот, когда иностранец упал в открытый колодец, а потом жалуется, что в Европе такие места обозначают красными флажками. На что ему отвечают: вы когда в страну въезжали, красный флаг на границе видели? Именно с таким посылом и не согласились эксперты. По их мнению, предупреждать водителя надо о каждой камере, независимо от того, где она установлена.

Знак, предупреждающий о камерах, необходимо размещать не только перед стационарными, но и перед передвижными комплексами видеофиксации.

Как считает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман, установка камер должна быть направлена для обеспечения безопасности дорожного движения. Камеры ставятся на аварийных участках, чтобы водители более внимательно отнеслись к проезду по нему. Для этого заранее надо предупредить водителей о том, что впереди опасное место и нарушения правил фиксируются камерой. А если знаки поставить только, например, на въезде в Москву, то получится, что вся столица аварийно-опасный участок.

Именно поэтому некоторые эксперты предлагали сделать исключения только для городов федерального значения. Некоторые пошли дальше и предложили распространить исключение на крупные города, например с населением более 250 тысяч человек. А во всех остальных пунктах устанавливать знаки перед каждой камерой.

Однако большинство экспертов считают, что обозначать камеры надо везде, в том числе в населенных пунктах, сколько бы там ни было жителей и самих комплексов. Ведь речь идет о безопасности, а не о том, как бы пополнить бюджет за счет неосторожных водителей. Также эксперты напоминают, что на заседании Госсовета, посвященном безопасности дорожного движения, президент Владимир Путин поручил обеспечить информирование граждан о камерах. При этом речь шла о всех камерах без исключений.

Отдельно эксперты предложили ввести новый знак "Конец зоны автоматического контроля". Он необходим для участков, на которых ведется контроль средней скорости движения. За 150 - 300 метров устанавливается знак об автоматической фиксации вместе с табличкой протяженности контролируемого участка. За последней камерой ставится знак "Конец зоны автоматического контроля". Это также необходимо, чтобы не вводить в заблуждение водителей. Ведь на участке, где контролируется средняя скорость, может быть еще несколько камер, которые фиксируют моментальную скорость или другие нарушения. Участок может быть несколько километров, а камеры, фиксирующие среднюю скорость, работать в связке. Или, как в Московской области, фиксировать и среднюю, и моментальную скорости. Поэтому обозначение такого участка заставит водителя быть осторожнее на всем его протяжении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]