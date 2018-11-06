За неделю фоторадары выявили свыше 20,5 тыс. нарушений ПДД в Приморье

В Приморском крае по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 20 тыс. 541 дело об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 8 млн 984 тыс. 300 рублей. Если распределить нарушения по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то ситуация следующая:

ст. 12.9 (превышение установленной скорости движения) - 19 тыс. 449 постановлений о наложении штрафа на сумму 7 млн 911 тыс. 250 рублей;

ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика) – 1 постановление о наложении штрафа на сумму 800 рублей;

ст.12.15 (за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) - 69 постановлений на сумму 285 тыс. рублей;

ст.12.16 (ч. 4 за нарушение правил остановки и стоянки; ч. 2 поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой) – 441 материал на сумму 526 тыс. 500 рублей;

ст.12.19 (за нарушение правил остановки или стоянки) – 581 материал на сумму 260 тыс. 750 рублей.

Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

За прошедшую неделю по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ составлено 156 административных материалов за неуплату штрафов в установленные законодательством сроки.

Узнать, где размещены комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД в Приморском крае, можно, перейдя по ссылке https://xn--90adear.xn--p1ai/r/25/milestones.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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