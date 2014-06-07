«Вести: Приморье. Интервью»: Анна Алеко: «Филармония подготовила много сюрпризов!»
«Вести: Приморье. Интервью» с Анной Алеко, директором Приморской краевой филармонии, руководителем приморской культурной делегации на Олимпиаде—2018 в Пхенчхане.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
04.10.2017 "Вести: Приморье. Интервью": Какие сюрпризы готовит приморцам краевая филармония в новом сезоне?
-
07.06.2014 Интервью с директором департамента культуры администрации Приморского края Анной Алеко
-
18.03.2016 Новый директор приморской филармонии приступает к своим обязанностям
-
23.03.2015 Интервью с Валерией Заруцкой, директором приморской краевой филармонии
-
02.11.2015 Интервью с директором Приморской краевой филармонии Валерией Заруцкой
-
29.10.2016 Радиопрограмма "Диалоги о культуре" от 29.10.16. Анна Алеко
Добавить комментарий